Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росфинмониторинг выявил ряд нарушений у крупных компаний при оказании им финансовой помощи на фоне пандемии. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"К сожалению, мы, действительно, увидели, что все эти показатели имеются. Есть и вывод денег за рубеж, есть и участие иностранных компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали правительству. Это будет учитываться при выработке подходов работы с системообразующими предприятиями", - сказал он.

Чиханчин добавил, что ведомство также проводит мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией коронавируса.

"Мы взяли на мониторинг порядка 7 тыс. контрактов - это около 4,5 тыс. исполнителей - и увидели, что, действительно, идет большое поступление денежных средств. Но в то же время на первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне рисков и нам пришлось отобрать часть материалов и передать в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД - порядка 160 материалов. На сегодняшний день часть контрактов расторгнуто, возбуждены уголовные дела", - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что потом ситуация по этому направлению нормализовалась. Так, Росфинмониторинг фиксирует падение числа сомнительных операций и компаний-однодневок. Также ситуация стабилизировалась и при приобретении медицинского оборудования, добавил Чиханчин.

Национальные проекты

Росфинмониторинг видит риски примерно по трети исполнителей нацпроектов. "На сегодняшний день все-таки третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, - это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям", - сказал Чиханчин.

Он также отметил риски неэффективности предприятий, в которых числятся 1-2 работника, или имеющих короткий период деятельности - до шести месяцев.

Теневые площадки

Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев, отметил руководитель Росфинмониторинга.

"Нам удалось зачистить банковский сектор, избавиться от неблагонадежных банков. Если мы 1,5 года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что их не более десятка всего, и мы их видим, начинаем ликвидировать", - сказал Чиханчин.

При этом востребованность серых теневых денег остается, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки, добавил он.

По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.

В 2019 году финансовая разведка провела около 4 тыс. расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

Ситуация с сомнительными операциями в сфере ГОЗ

Ситуация с сомнительными операциями в сфере гособоронзаказа значительно стабилизировалась, сообщил Чиханчин.

"Тот задел, который был сделан по гособоронзаказу еще в 2016 году, - он приносит свои плоды. Мы значительно сократили сомнительные операции - падение на 35-37%, а по ряду направлений - в три раза. Фирм-однодневок практически не приходит туда. Нет практически таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителями заказа, здесь стабилизировалась обстановка", - отметил он.

По его словам, решение назначить Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций гособоронзаказа было верным.

"Все-таки правильное было принято решение. Промсвязьбанк появился как головной банк для решения этого вопроса. Я могу сказать, что сегодня 58% исполнителей уже находятся в Промсвязьбанке. Мы с ними вырабатываем общие подходы, у них хорошая система контроля. Они взаимодействуют и с нами, и с Казначейством, и с налоговой, и с правоохранительными органами. И это в совокупности как раз приводит к тому, что мы сохраняем эти денежные средства", - заключил Чиханчин.