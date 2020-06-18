В Госдуме предложили направлять пищевые отходы на изготовление корма

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с инициативой по переработке продуктов питания, потерявших товарный вид, в корм для животных. Данную инициативу уже поддержал Минпромторг РФ.

"Нам бы хотелось, чтобы те продукты питания (потерявшие товарный вид - прим. ТАСС), которые образуются у нас, как правило, в сфере предприятий торговли и ритейла, шли не на свалки и мусорные полигоны, не гнили там, а эффективно перерабатывались в корма для животных. За счет дешевизны и доступности их могли бы использовать и приюты для безнадзорных животных. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, у нас образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов", - сообщил Бурматов в ходе межведомственного онлайн-совещания в четверг.

По его мнению, такая инициатива позволила бы уменьшить количество пожаров на мусорных полигонах и неприятные последствия гниения органических отходов.

Эту инициативу поддерживает Минпромторг. "Действительно, есть очень большая заинтересованность, в частности, мы общались и с союзом производителей кормов <...> Потери этого ресурса сейчас очень большие <...> Нам нужно создать рынок обращения отходов как товара", - сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ Сергей Лобанов.

"Ключевое здесь будет - это позиция правительства по этому поводу <...> Мы готовы в рабочем порядке на имя председателя правительства направить предложение, дать заключение на эту инициативу", - заключил Бурматов.