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Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах

Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах.

"[Надо], чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", - заявил он в четверг на рабочей встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Глава ведомства доложил президенту, что Росфинмониторинг совместно с ФАС и ФСБ выявил картельные сговоры на 700 млн рублей в этом году, все контракты, по которым были допущены эти нарушения, расторгнуты.

Кроме того, по словам Чиханчина, благодаря работе ведомств было сохранено и не направлено недобросовестным подрядчикам 3,8 млрд рублей бюджетных средств.

Возбуждено порядка 50 уголовных дел.

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Путин, Владимир ВладимировичЧиханчин, Юрий АнатольевичРоссия
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