Эксперты назвали основные причины роста стоимости бензина после снятия режима самоизоляции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рост цен на бензины Аи-95 и Аи-92 на автозаправочных станциях и в опте прежде всего был вызван дефицитом на рынке из-за резкого роста спроса в России: неожиданное для рынка снятие режима самоизоляции увеличило транспортный поток в стране и нефтяники не успели вовремя удовлетворить потребность в топливе, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По данным Thomson Reuters Kortes, после снятия ограничений цена бензина на АЗС выросла не очень сильно - на несколько копеек. В большей степени ситуация отразилась на оптовом и мелкооптовом рынке. Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена Аи-95 в среду достигла своего исторического максимума - 56,75 тыс. руб. за тонну, а сегодня установила новый рекорд - 57,31 тыс. руб. за тонну.

"Действительно на рынке образовался некоторый дефицит, с которым я сам недавно столкнулся: в выходные нужно было съездить на машине, но так и не нашел 95 бензин ни на одной заправке, он неожиданно закончился", - рассказал о своем опыте аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Почему выросла стоимость бензина?

Эксперты считают, что рост цен связан с тремя факторами: ростом европейских цен на нефтепродукты, восстановлением спроса на внутреннем рынке из-за снятия ограничительных мер и с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

"То, что сейчас наблюдается на внутреннем рынке с ростом цен - временное явление, у которого есть несколько причин. В первую очередь - это нехватка топлива на самой бирже. Из-за режима самоизоляции, который действовал в апреле и мае, снизилось не только количество грузоперевозок, но и упал автомобильный трафик - население соблюдало рекомендации и меньше пользовалось общественным транспортом и личными автомобилями. Поэтому на внутреннем рынке сократилась и отгрузка нефтепродуктов. Вторая причина - плановые ремонты на НПЗ, которые решили провести пораньше, пока население не испытывало большой потребности в бензине", - пояснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также считает, что причина роста стоимости объясняется нехваткой топлива на бирже и в мелком опте. По его словам, в мае в течение двух недель цена Аи-95 выросла на 10-11%, так как объемы реализации бензина на СПбМТСБ значительно сократились. "Уменьшилась отгрузка топлива на внутреннем рынке, что также объективно понятно: при падении автомобильного трафика на 70-80% в апреле это было логично", - заметил он.

Калачев из "Финама" добавил, что к этим факторам еще наложилось и решение правительства разрешить нефтяникам меньше продавать топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже: норматив был снижен в два раза. "Нефтяники, естественно, этим воспользовались", - заметил эксперт.

Тем не менее глава СПбМТСБ Алексей Рыбников говорил ранее, что после снижения норматива объемы продаж снизились не так сильно, как могли: в апреле лишь на 3%, в мае - на около 2,9%. Однако по подсчетам ТАСС, реализация бензинов Аи-92 и Аи-95 на бирже в мае упала на 32% по сравнению с маем 2019 года, а с 1 по 17 июня (первые 12 рабочих дней этого месяца) - на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит ли ждать дальнейшего роста цены бензина?

Фундаментальных предпосылок для дальнейшего роста биржевых котировок сейчас нет, считают эксперты. "Ограничения в регионах снимаются и потребность в топливе возросла, что говорит о восстановлении баланса спроса и предложения на топливном рынке. Поэтому нефтяники в скором времени нарастят объемы добычи, предложения станет больше, а цены скорректируются в сторону снижения", - рассказал Карпунин из БКС.

Со своими коллегами согласен и Алексей Калачев, который считает текущую ситуацию лишь временным перекосом на рынке. По его словам, производство топлива носит инерционный характер: нефтяники, хоть и с небольшим лагом, но следуют за сигналами рынка.

Главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов в свою очередь объяснил, почему на АЗС цены растут не так быстро, как на бирже. По его словам, стабилизирующую роль играет действующий в российской налоговой системе демпфирующий механизм, поэтому даже в условии небольшого дефицита ожидать резкого роста стоимости топлива на заправках не стоит.

"При росте европейских котировок демпфер снижается. Благодаря этому, несмотря на увеличившиеся европейские цены, поставки на внутренний рынок сейчас осуществляются с премией. В этом ситуация сейчас коренным образом отличается от 2018 года, когда был зафиксирован предыдущий пик цен", - сообщил эксперт.

Что будет делать правительство?

В настоящий момент на объемы предложения бензина и дизеля на российский рынок косвенно влияют два фактора: запрет на импорт топлива в Россию, а также снижение в два раза норматива для нефтяников минимального объема продажи топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Все эти факторы направлены на поддержку отечественных нефтепереработчиков, но снижают наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами.

Минэнерго и ФАС на текущий момент не ответили ТАСС на запрос, будут ли они предпринимать какие-либо меры, чтобы способствовать наполнению рынка объемами топлива. Эксперты же считают, что ведомства не пойдут на отмену запрета импорта, но решение об увеличении минимального норматива продажи бензина и дизеля - возможно.

Калачев из "Финама" заметил, что в принципе у России нет проблем с объемами производства бензина и дизеля, поэтому нефтяники смогут довольно быстро справиться с текущей ситуацией и удовлетворить возросший спрос на российских дорогах.

"У нас избыточная производственная мощность. Мы полностью обеспечиваем себя производством топлива, а также активно экспортируем. Поэтому скоро все наладится. Конечно, АЗС могут воспользоваться ситуацией и немного поднять цены. Мы это, кстати, сейчас и видим. Но все же я не думаю, что им дадут это сделать. Во всяком случае сильно", - подытожил эксперт.