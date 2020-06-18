В Госдуму внесли поправку о розничной продаже пива через ЕГАИС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Группа сенаторов из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам внесла в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о госрегулировании оборота и производства этилового спирта и алкоголя, которой предлагается распространить действие Единой государственной автоматической системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на розничные продажи пива. Текст поправки есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается установить обязанность по ведению учета в ЕГАИС в отношении розничной продажи пивоваренной продукции, розничной продажи всей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также в отношении производства продукции организациями, использующими основное технологическое оборудование для производства продукции мощностью не более 300 тысяч декалитров в год", - говорится в документе.

По мнению авторов поправки, данные меры позволят повысить эффективность ведения учета продукции. В целях исключения двойной отчетности поправками предлагается отмена обязанности представлять декларации в отношении процессов производства и оборота алкогольной продукции, по которым вводится обязанность вести учет в ЕГАИС.

Как пояснил ТАСС первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который является одним из авторов поправки, данное предложение призвано навести порядок на алкогольном рынке. "Лица, которые действуют в теневом секторе, находятся вне конкурентной среды, а добросовестные производители, которые уплачивают налоги, оказываются в невыгодных условиях. Это приводит к тому, что люди покупают дешевое, грязное, некачественное пиво, это вопрос национального здоровья", - подчеркнул Рябухин.

В настоящее время в ЕГАИС фиксируется только факт поступления продукции пивоваров (пива, сидра, медовухи и пуаре) в точку розничной продажи, тогда как информация о других видах алкоголя, включая крепкий, поступает в систему и в момент ее реализации на кассе.

Ранее Союз российских пивоваров направил в Минфин РФ письмо с просьбой о скорейшем установлении минимальной розничной цены на пиво из-за сложившейся в последние годы неблагоприятной для легальных производителей ценовой конкуренции. По данным пивоваров, рынок перенасыщен так называемым акционным пивом по критически низким демпинговым ценам, не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов, установленных законодательством. В результате легальные производители, установившие счетчики объема производства, работающие строго в системе ЕГАИС, выплачивающие все налоги и использующие качественное натуральное сырье, вытесняются с рынка.