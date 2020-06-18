ЦБ рассмотрит вопрос расширения круга юрлиц, чьи средства подпадут под страхование вкладов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк России рассмотрит возможность расширения круга юридических лиц, чьи средства в банках будут застрахованы в рамках системы страхования вкладов. Об этом на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) сообщил директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов.

"Мы будем вести второй этап работы по совершенствованию системы страхования вкладов, в первую очередь по тому движению, которому было обозначено еще <…> в прошлом году в направлении о распространении страхования на более широких кругов средств, подлежащих защите. Мы говорили тогда о том, чтобы подумать на тему распространения на средства юридических лиц. Сейчас, с принятием закона уже распространившего эту защиту на особые ситуации, которые тоже частично включают себя средства юридических лиц, мы будем смотреть в будущее на предмет того, можно ли защитить и более широкий круг кредиторов банков, которые имеют свои средства в кредитных организациях", - сказал он.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации (НКО). Так, документ распространяет страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, благотворительные фонды, а также религиозные организации. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей. Эти нормы, как и повышение предельной суммы страхового возмещения до 10 млн рублей, вступят в силу с 1 октября 2020 года.