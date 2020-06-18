Абрамченко поручила к 22 июня представить список компаний в Арктике, подлежащих проверке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприродназору и Ростехнадзору к 22 июня представить список компаний в Арктике, которые будут подлежать проверке на предмет риска возможных аварий, говорится в поручении (документ есть в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил представитель Абрамченко).

"Прошу в рамках выполнения поручения правительства от 4 июня представить согласованные предложения по перечню организаций, подлежащих проверке, срокам проведения проверок с учетом рисков аварий на объектах этих организаций и причинения вреда окружающей среде", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения до 22 июня.

В свою очередь Ростехнадзор предлагает провести совещание с компаниями, осуществляющими хранение и транспортировку нефтепродуктов в Арктике, отмечается в письме.

Встреча, как поясняется в документе, нужна, чтобы довести до компаний необходимость предоставить в Ростехнадзор данные для выполнения поручения Абрамченко по проверке на предмет риска возможных аварий.

Ранее Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне РФ после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв. м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.