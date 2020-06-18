Немецкий производитель Mustang готов к продаже маркированной обуви в России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Немецкий производитель Mustang готов к маркировке обуви для российского рынка. Об этом в четверг в ходе онлайн-конференции "Неотложные меры в управлении цепями поставок" сообщила директор по логистике Mustang Russia Ирина Мухина.

"Мы были готовы к маркировке еще в марте этого года - как к самому процессу маркировки, нанесению этикетки на складе поставщика в Европе, так и на территории России: это приемка на складе, отгрузка оптовым клиентам и продажа в розничных магазинах с выводом из оборота", - сказала она.

Мухина отметила, что, поскольку маркировка продукции происходит на складе поставщика в Европе, где установлено оборудование и программное обеспечение, у компании сейчас есть возможность контролировать процесс удаленно.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года в России в обороте может находиться только обувь с кодами Data Matrix, информация о каждом движении товара должна заноситься в систему "Честный знак". Потребители в одноименном приложении смогут также получить всю информацию об обуви, в том числе о подлинности товара.