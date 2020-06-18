Российская компания начала серийное производство 3D-принтеров из Германии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания из инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" начала серийное производство композитных 3D-принтеров, которые ранее выпускали в Германии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Роснано".

"Отечественный производитель робототехники и медоборудования TEN fab начал серийное изготовление под ключ 3D-принтеров Composer А3 и Composer А4 российско-люксембургской компании Anisoprint. В России на площадке группы компаний "ТехноСпарк" теперь изготавливают детали, собирают корпуса, тестируют принтеры и упаковывают готовые изделия", - говорится в сообщении.

3D-принтеры Composer печатают композитные изделия, усиленные непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Технология позволяет печатать производственную оснастку, кронштейны и другие элементы интерьера самолетов, запчасти и функциональные прототипы во многих сферах от авиастроения до здравоохранения.

Изначально российская компания выпускала только корпуса для принтеров, серийное производство было организовано в Германии. "С началом пандемии коронавируса мы решили перенести его в Россию. Это дает уверенность в том, что независимо от ситуации с международными границами клиенты получат хорошо сделанный продукт", - приводятся в сообщении слова руководителя Anisoprint Федора Антонова.

Гендиректор "ТехноСпарка" Денис Ковалевич охарактеризовал событие как "очень правильную историю для российской системы инноваций". "Компания, ядро команды которой сформировалось в "Сколтехе", выйдя на мировой уровень, разместила производство в России и будет экспортировать высокотехнологичную продукцию", - отметил Ковалевич.

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.