Число теневых площадок в финсекторе РФ упало до единичных случаев

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам удалось зачистить банковский сектор, избавиться от неблагонадежных банков. Если мы 1,5 года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что их не более десятка всего, и мы их видим, начинаем ликвидировать", - сказал Чиханчин.

При этом востребованность серых теневых денег остается, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки, добавил он.

По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.

В 2019 году финансовая разведка провела около 4 тыс. расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.