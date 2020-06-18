Объем промпроизводства в КБР за первые пять месяцев вырос на 21%

НАЛЬЧИК, 18 июня. /ТАСС/. Промышленное производство в Кабардино-Балкарии за первые пять месяцев 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранить темпы роста удалось благодаря увеличению производства в наиболее емких отраслях промышленности и переориентированию предприятий в условиях пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли региона.

"Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу подвело итоги работы промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики за январь-май 2020 года. Индекс промышленного производства (основной показатель, характеризующий динамику промышленного производства) за пять месяцев текущего года составил 121% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, рост индекса также обусловлен увеличением производства в наиболее емких отраслях промышленности. Речь идет о производстве электронных изделий и электрического оборудования (ООО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ", ООО "Севкаврентген-Д", АО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры"), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (ООО "Дорремстрой-1", ООО "НДСМ", ООО "Спецасфальтстрой", ООО "ЮгСтрой-Арт"), производстве одежды (ОП ООО "ВоенТекстильПром", ООО "Югтекстильторг"), а также о производстве напитков.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на введенный режим ограничений в стране, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, динамику индекса промпроизводства, достигнутую за первые четыре месяца, удалось сохранить и увеличить по итогам января-мая 2020 года. Так, рост производства в швейной промышленности составил 250% вследствие переориентирования на производство санитарно-гигиенических масок и защитных костюмов. Рост в производстве электронных и оптических изделий также увеличился в 2,5 раза ввиду спроса на диагностическое оборудование и сложные электронные изделия. "А рост производства в пищевой индустрии и сфере строительных материалов обусловлен тем, что отрасли торговли продовольственными товарами и строительства под ограничение не попадали", - уточнили в пресс-службе.