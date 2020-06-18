ЦБ готовит "киберучения" банков для проверки информационной безопасности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк России готовит методику "киберучений", в рамках которых банки пройдут стресс-тестирование на возможное проникновение в информационные системы кредитных организаций. Об этом на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

"На сегодняшний день мы обрабатываем методики так называемых киберучений. Фактически это стресс-тестирования, но применимые к информационным технологиям, применимые к информационной безопасности. На первом этапе это практически штабные учения с оценкой реальных рисков, возможности проникновения в сети каждой конкретной кредитной организации с последующим разбором результатов и оценкой влияния на возможные потери", - сказал он.

Сычев отметил, что это совершенно другой подход с точки зрения надзорных мероприятий регулятора.

Он также уточнил, что ЦБ РФ планировал начать такие "учения" с середины этого года, однако регулятор отложил их из-за ситуации с коронавирусом.