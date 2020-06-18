В ЦБ заявили, что некоторые банки могут уйти с российского рынка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Некоторые банки на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса могут уйти с российского рынка, однако это не повлияет на банковский сектор, заявил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

"Большинство банков обладают необходимым реальным запасом и капитала, и ликвидности. Большинство, но не все. Некоторые банки, безусловно, в том числе банки с низким уровнем капитала, низким уровнем запаса ликвидности, низким качеством корпоративного управления, скорее всего, уйдут. Но это не окажет сколько-либо существенного влияния на банковский сектор", - сказал представитель ЦБ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии. При этом она отмечала, что банки подошли к кризису в достаточно хорошем состоянии.