Собянин обсудил с главами регионов организацию безопасного отдыха на российских курортах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил в четверг с властями регионов РФ возобновление оказания плановой медицинской помощи в стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, а также организацию отдыха в курортных регионах. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На совещании обсуждались вопросы <...> текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, возобновления оказания плановой медицинской помощи в медицинских учреждениях, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, создания резерва "коронавирусных" коек, организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах", - говорится в сообщении.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента России Владимира Путина, ее возглавил мэр Москвы. Первое совещание группы состоялось 17 марта.