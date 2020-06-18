Комитет Госдумы одобрил ко II чтению внесудебный порядок признания граждан банкротами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным. Законопроект коснется граждан, долг которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость нововведения малой эффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства. "По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан - должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 г., в среднем до 44 тыс. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства", - говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Как сообщил глава комитета Николай Николаев, после того, как законопроект был принят в первом чтении, состоялось достаточно серьезное обсуждение. Первоначально законопроект предполагал признание банкротства через арбитражных управляющих. "Мы увидели, что, к сожалению, у нас как такового сообщества арбитражных управляющих нет единого. Мы обсуждали случаи, когда процедура банкротства использовалась для определенных злоупотреблений. Поэтому при доработке поговорили с правительством, ЦБ, сообществом кредиторов, с налоговой и решили существенно упростить предлагаемую процедуру. И предложили, чтобы из этой процедуры полностью были исключены профессиональные участники этого рынка и вся эта процедура происходила через многофункциональные центры", - сказал он.

Также, по словам Николаева, была достигнута договоренность, что через процедуру банкротства могут проходить граждане - должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство. "Нет абсолютно никаких сомнений, действительно ли человек попал в эту ситуацию или он пользуется законодательством для того, чтобы каким-то образом уйти от уплаты налогов. Мы по-прежнему оставили возможность кредиторам переводить это в судебную плоскость, чтобы воспрепятствовать возможным злоупотреблениям, но очень важно для тысяч и тысяч людей, которые будут вынуждены проходить эту процедуру, чтобы мы очень четко прописали реабилитационную функцию. Мы здесь прописали, что отсутствие имущества, которое можно было реализовать, не может являться препятствием для прохождения этой процедуры", - пояснил депутат.

"Как это будет выглядеть? Человек, у которого закончено исполнительное производство, соответственно оно закончено ничем, сможет подать через МФЦ соответствующее заявление, МФЦ проверяет, насколько это корректно, и через шесть месяцев человек становится банкротом. С момента принятия заявления человек освобождается от различных штрафов и через шесть месяцев, если ни у кого нет никаких претензий, человек становиться банкротом по закону", - резюмировал Николаев.