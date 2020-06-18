С банковских счетов и электронных кошельков россиян в 2019 году похитили 232 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 232 млрд рублей было похищено в прошлом году с банковских счетов и электронных кошельков россиян. Об этом говорится в анализе состояния преступности в ежегодном докладе генпрокурора Совету Федерации.

В нем отмечается, что в России "продолжает увеличиваться удельный вес преступлений в финансово-кредитной системе: если в 2018 году он составил 27,8%, то в 2019 году - 28,8%". "Растет размер выявленного ущерба по таким преступлениям: в 2019 году - 232,1 млрд рублей (в 2018 году - 171,4 млрд рублей). Это, прежде всего, обусловлено ростом мошенничеств с использованием электронных средств платежа (банковские карты, электронные кошельки и иные электронные платежные системы)", - говорится в докладе.

При этом за последние пять лет существенно - в три раза - выросли кражи, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий (через интернет, средств мобильной связи, пластиковых кредитных карт) - с 32,6 тыс. до 98,78 тыс., их доля в общем числе таких преступлений увеличилась до 33,6%. И хотя самыми частыми среди преступлений с применением информационных технологий остаются мошенничества - за пять лет их количество выросло с 90,6 тыс. до 119,9 тыс. за год или на 32,2%, - их удельный вес среди киберпреступлений, напротив, снизился до 40,7%.

За последние пять лет число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий или компьютерной информации, выросло более чем в 25 раз - с 10 958 в 2014 году до 294 409 в 2019 году). Более половины из них было совершено через интернет (157 тыс. или 53,3%); более трети - с применением средств мобильной связи (116 тыс. или 39,5%), каждое восьмое - с помощью расчетных пластиковых карт (34 тыс. или 11,7%), 6% - с применением компьютерной техники (18 тыс.).