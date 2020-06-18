Министры ОПЕК+ проводят совещание по квотам в сделке о сокращении добычи

ТАСС, 18 июня. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание, в ходе которого обсудит выполнение условий соглашения о сокращении добычи нефти, сообщил ТАСС источник, участвующий во встрече.

"Заседание началось", - сказал он. Встреча проходит в режиме видеоконференции. В ней принимают участие страны, входящие в состав комитета: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Ирак и Казахстан.

Как сообщал ранее источник ТАСС, в повестке заседания значится обсуждение уровней сокращения добычи по итогам мая и подтверждение намерений на текущий и будущие периоды. Как сообщалось ранее, по итогам мая страны ОПЕК+ выполнили соглашение на 87% из-за низких результатов в ряде стран, таких как Ирак, Ангола, Нигерия и Казахстан. На встрече 6 июня министры этих стран уже пообещали в течение июля - сентября компенсировать отставание полностью.

Кроме того, министры рассмотрят доклад техкомита о ситуации на рынке нефти и сценарии развития в ближайшие месяцы. По оценке ОПЕК, в 2020 году спрос на нефть из-за пандемии упадет на 9,1 млн б/с, это беспрецедентный показатель в истории. Кроме того, к концу мая мировые хранилища нефти оказались почти полностью заполнены. Соглашение ОПЕК+ помогло замедлить рост запасов и привести к коллапсу на рынке нефти.