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"Нафтогаз" намерен возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря

Ранее компания осуществляла добычу на черноморском шельфе вблизи Крыма, однако после воссоединения полуострова с РФ эта деятельность была прекращена

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" планирует вновь начать добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов. Об этом заявил в четверг во время онлайн-дискуссии по вопросу деятельности компании главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер.

"У нас есть амбиция перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", - сказал он. Ватерландер отметил, что ранее компания осуществляла добычу на черноморском шельфе вблизи Крыма, однако после воссоединения Крыма с РФ эта деятельность была прекращена.

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