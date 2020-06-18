Банки РФ столкнулись с большим количеством фишинговых атак во время работы на "удаленке"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские банки в период работы в удаленном режиме столкнулись с достаточно большим количеством фишинговых атак, однако отрасль прошла этот период достаточно хорошо, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на съезде Ассоциации российских банков (АРБ)

"Можно констатировать, что за период пандемии, за период работы банков в состоянии удаленности, мы отфиксировали довольно большое количество фишинговых атак, нацеленных на финансовые организации, для получения доступа к ресурсам финансовых организаций", - сказал Сычев.

При этом он отметил, что банки не сообщали о проблемах в связи с такими атаками. "В общем и целом можно говорить о том, что финансовая отрасль прошла удаленную работу, прошла пандемию достаточно хорошо", - подчеркнул Сычев.