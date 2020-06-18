"Нафтогаз" пока изучает возможность подачи новых исков против "Газпрома"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность подачи новых исков против "Газпрома", пока это находится на "стадии оценки". Об этом сообщила в четверг во время онлайн-дискуссии по вопросу деятельности компании советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

"Говорить о том, что (новые судебные) процессы начаты - рано. Мы находимся на стадии оценки возможности начала этих судов", - сказала она. Зеркаль пояснила, что потенциальные судебные разбирательства могут быть "очень дорогостоящими". Поэтому, добавила она, "никто не хочет терять деньги", не понимая, каким будет итоговый результат разбирательств.

"Мы не хотим дать "Газпрому" иметь какие-либо зацепки, которые позволят им избежать выполнять контрактные обязательства (по транзиту)", - добавила Зеркаль. По ее словам, среди задач, которые стоят перед "Нафтогазом" - перенести точку продажи газа с западной на восточную границу Украины, чтобы Киев и европейские трейдеры могли покупать газ на границе Украины и РФ. Кроме того, добавила она, "Нафтогаз" также хочет добиться, чтобы поставки российского газа осуществлялись не только "Газпромом", но и другими компаниями.

В феврале этого года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который в июле покидает компанию, сообщал, что "Нафтогаз" изучает возможность новых исков к "Газпрому". По его словам, речь идет об иске о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением по новому транзитному контракту и по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" о переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго".

Общая сумма исков могла составить $17,3 млрд, сообщал Витренко. Этот вопрос выносился на рассмотрение наблюдательного совета "Нафтогаза", однако пока неизвестно, были ли поддержаны указанные инициативы.

Договоренности по газу

30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020 - 2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. Документом также предусматривается отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков двух компаний, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от претензий по контрактам от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, "Газпром" до конца 2019 года также выплатил Украине 2,9 млрд долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Новые договоренности также предусматривают принцип "качай или плати", когда плата за транзит должна осуществляться в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Киев рассчитывает получить от транзита газа в 2020-2024 годах не менее $7,2 млрд.