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Международные резервы России за неделю выросли на $5,6 млрд

Они составили $570,8 млрд

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 12 июня увеличились по сравнению с показателем на 5 июня на 1% (или на $5,6 млрд) и составили $570,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В регуляторе отметили, что рост произошел "в результате положительной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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