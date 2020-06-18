ТАСС, 18 июня. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был увеличен до £745 млрд, сообщается на сайте регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за поддержание ставки на уровне 0,1%", - говорится в сообщении регулятора.

Также большинство членов комитета проголосовали за расширение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов еще на £100 млрд, до £745 млрд, сообщил британский регулятор.

Комитет отметил, что, несмотря на признаки постепенного восстановления британской экономики, произведенное смягчение денежно-кредитной политики оправдано для достижения целевых уровней экономических показателей.

"Последние данные свидетельствуют о том, что падение мирового ВВП во II квартале 2020 года будет менее серьезным, чем ожидалось во время майского доклада о денежно-кредитной политике", - подчеркнули в британском ЦБ.

ВВП Великобритании сократился примерно на 20% в апреле после падения на 6% в марте, однако данные более поздних показателей свидетельствуют о том, что ВВП начал восстанавливаться. "Также отмечается восстановление потребительских расходов в мае и июне. Уровень безработицы не изменился, и к апрелю составил 3,9%, однако рынок труда существенно ослаб", - отметили в Банке Англии.

Показатель инфляции снизился с 1,5% в марте до 0,8% в апреле, и в мае продолжил снижаться до 0,5%. "Нынешние темпы инфляции ниже целевого уровня в значительной степени можно объяснить последствиями пандемии. Обвал мировых цен на нефть оказал прямое влияние на инфляцию через цены на моторное топливо и косвенные последствия за счет снижения затрат на производство в других секторах экономики", - считают в ЦБ.

В то же время риски снижения глобальных экономических перспектив, в том числе из-за распространения COVID-19 в странах с формирующейся рыночной экономикой и от возврата к более высокому уровню заражения в странах с развитой экономикой, сохраняются. Тем самым перспективы Великобритании и мировой экономики неопределенны, также говорится в сообщении британского регулятора.

Следующее заседание Банка Англии запланировано на 6 августа 2020 года.