ОЭЗ "Технополис Москва" даст отсрочку по аренде 13 организациям

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Резиденты и арендаторы столичной особой экономической зоны "Технополис Москва", чья деятельность относится к наиболее пострадавшим отраслям из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочку арендных платежей до 1 октября 2020 года на общую сумму свыше 24 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Особая экономическая зона "Технополис Москва" предоставит отсрочку арендных платежей 13 организациям в общей сложности на 24,6 млн рублей. Деятельность этих организаций относится к наиболее пострадавшим отраслям. Отсрочка будет предоставлена на период введения режима повышенной готовности до 1 октября 2020 года. Сами задолженности компании смогут начать выплачивать с 1 января 2021 года", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что в число компаний, получивших отсрочку по аренде, вошли производители испытательной оснастки для электронной компонентной базы, музеи и пункты общественного питания, расположенные на территории столичной ОЭЗ.

По словам генерального ОЭЗ Геннадия Дегтева, восстановить выплаты отсроченных арендных платежей компании смогут частями. "Платежи могут поступать раз в месяц. При этом сумма платежей может не достигать и половины месячной арендной ставки", - уточнил Дегтев.