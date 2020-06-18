МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество жалоб на взыскание микрозаймов сократилось на 47% в 2020 году, сообщил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Сергей Колганов на онлайн-конференции "Взыскание в условиях глобальной нестабильности".

"Начиная с третьего квартала [2019 года] идет достаточно большая динамика снижения в части взыскания. В январе - мае 2020 года она составила 47%, то есть почти в два раза снизилось количество жалоб на взыскание", - сказал он.

По данным из материалов к выступлению, около 40-45% обращений на взыскание микрозаймов составляют жалобы на деятельность коллекторов.

При этом в мае количество жалоб на взыскание несколько увеличилось. Среди основных причин ЦБ называет продолжение взыскания после предоставления кредитных каникул и уступка долгов коллекторам сразу после получения требований о предоставления кредитных каникул.

"Что мы уже увидели? В первую очередь продолжают взыскивать после того, как предоставлены кредитные каникулы, что законом запрещено. Уступка - здесь, по нашему мнению, это совершенно недобросовестные практики. В МФО уступают требования о предоставлении кредитных каникул в рамках ФЗ-106, и в тот же день или на следующий долг уступается профессиональным взыскателям", - сказал он.