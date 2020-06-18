ОПЕК+ ждет от штрафников четкого плана сокращения добычи на ближайшие месяцы

ТАСС, 18 июня. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на онлайн-заседании в четверг обсуждают соблюдение квот в соглашении о сокращении добычи по итогам мая, после встречи страны, не выполнившие свои обязательства, должны представить подробный график выполнения сделки на ближайшие месяцы. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Обсудили отставание Анголы, Ирака. Все отстающие должны представить четкий график на ближайшие месяцы", - сказал он.

На встрече 6 июня страны ОПЕК+ закрепили договоренности, по которым проштрафившиеся страны должны полностью компенсировать недосокращенные объемы в течение июля - сентября.

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что по итогам мая страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с, исполнили договоренности на 87% от плана, или на 8,4 млн баррелей в сутки. В частности, десять стран ОПЕК свою квоту по сокращению добычи выполнили на 84%, а страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, на 92%, уточнил он.

Как следовало из докладов ОПЕК и МЭА, опубликованных на днях, Ирак, второй производитель нефти в картеле, сокращал добычу нефти в мае только на 46% от плана, Нигерия - на 57%, Казахстан - на 73%, Ангола - на 74% и так далее.