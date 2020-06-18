В Дагестане в 2020 году ожидают рекордный вылов кильки

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Вылов каспийской кильки в Дагестане в 2020 году может стать рекордным за последние годы - 15-20 тыс. т, сообщили в четверг в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

"В этом году в республике ожидается рекордный вылов каспийской кильки: уже на конец мая было добыто более 6 тыс. т. Это стало возможным, в том числе, благодаря привлечению рыбопромышленников из других рыбохозяйственных бассейнов. При благоприятном развитии промысла до конца 2020 года может быть добыто 15-20 тыс. т кильки", - говорится в сообщении по итогам совещания, посвященного развитию рыбной отрасли республики.

В пресс-службе ведомства добавили, что до недавнего времени вылов морских видов рыб - килек, сельдей, кефали - в Дагестане не превышал суммарно 1-2 тыс. т в год.

При этом для дальнейшего развития отрасли в республике необходимо развивать береговую инфраструктуру - строить новые портовые мощностей с причальными стенками, холодильные и морозильные установки для хранения уловов, мощности по переработке, а также развивать транспортно-логистические возможности, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы Росрыболовства, положительная динамика отмечается в производстве аквакультуры Дагестана - по итогам первого квартала 2020 года регион вошел в пятерку лидеров отрасли по производству лососевых, однако развитию отрасли препятствует состояние системы Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов. В результате паводка на реке Терек в 2016 году произошло заиление каналов, по которым вода поступает в эти водоемы, в результате чего возникла угроза их полного высыхания. В 2019 году Главрыбвод начал работы по расчистке.

По данным Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, в 2019 году в Дагестане было выловлено в общей сложности 10 тыс. т рыбы, улов стал рекордным за последние 30 лет. По сравнению с предыдущим годом объем вылова увеличился на 30%, а за последние десять лет - в три раза. Как ранее сообщали в Минприроды республики, в 2020 году вылов кильки в Дагестане намерены вести 20 рыболовецких судов. В последние 20 лет промышленный вылов кильки в республике не велся из-за истощения запасов.