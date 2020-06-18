Комитет Госдумы одобрил ко II чтению порядок включения требований кредиторов в реестр

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, регулирующий порядок включения требований кредиторов в реестр в ходе рассмотрения судом дела о банкротстве - соответствующими полномочиями наделяется арбитражный управляющий. Документ был инициирован Верховным судом РФ.

Сейчас вопрос обоснованности требований разрешается арбитражным судом. Арбитражный управляющий включает требование в реестр исключительно на основании судебного акта арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве.

"Значительная часть требований носит бесспорный характер, в частности, такие требования могут быть подтверждены судебными актами, вынесенными еще до возбуждения дела о банкротстве, по значительной части требований не поступают возражения участвующих в деле о банкротстве лиц", - говорится в пояснительной записке. По мнению Верховного суда, действующие нормы приводят к ненужным затратам времени и сил судей и сотрудников аппарата судов, а также средств федерального бюджета, выделяемых на содержание судебной системы РФ.

Законопроект наделяет арбитражных управляющих полномочиями по установлению требований кредиторов к должнику в реестре требований кредиторов и рассмотрению их обоснованности. Документ предоставляет лицам, участвующим в деле о банкротстве, право направлять свои возражения против заявленного требования непосредственно арбитражному управляющему. В случае несогласия с решением арбитражного управляющего эти лица будут иметь право заявить о возражениях в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о результатах рассмотрения предъявленного требования.

Предусмотрена обязанность арбитражного управляющего направлять отчет о результатах рассмотрения обоснованности требований один раз в два месяца в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. Суд будет обязан публиковать соответствующую информацию на своем сайте в интернете для своевременного информирования кредиторов о включении требований новых кредиторов.

Если кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, то они (как и арбитражный управляющий) вправе обратиться с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам этого судебного акта.

Поправки ко второму чтению

Как отметил глава комитета Николай Николаев, ко второму чтению законопроекта поступило 26 поправок, две рекомендовано к принятию. Они направлены на то, чтобы процедура составления реестра стала прозрачной, указал он. "Теперь кредиторы смогут через единую федеральную систему банкротства или федеральный реестр сведений о банкротстве подавать свои заявления, соответственно, данные о реестре кредиторов также будут опубликованы в ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), соответственно, принимать решения по таким бесспорным случаям будут арбитражные управляющие", - пояснил депутат.