Сбербанк подсчитал потери российской экономики в 2021 году от киберпреступности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сбербанк ожидает, что потери российской экономики в 2020 году составят 3,5 трлн руб. При этом к концу 2021 года данный ущерб может вырасти в 2 раза, до 7 трлн руб. Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе онлайн пресс-конференции.

"Потери экономики страны [в 2019 году] составили около 2,5 трлн руб., и мы предполагаем, что эта цифра по итогам нынешнего года может увеличиться примерно еще на один трлн рублей. При условии, я поправлюсь, если мы все вместе не будем предпринимать самых экстренным мер по борьбе с киберпреступностью", - сказал он и добавил, что к концу 2021 года эти потери могут вырасти в два раза.

По его словам, количество киберпреступлений в стране в первом квартале выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кузнецов отметил, что большой вклад в рост числа таких преступлений внесла пандемия коронавируса.

Сбербанк прогнозирует рост числа киберпреступников в 2021 году на треть. "Если ничего не предпринимать в области борьбы с киберпреступностью, то, по нашим прогнозам, в 2021 году число киберпреступников в России увеличится на 30%", - сказал зампред правления.