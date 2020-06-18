Новак: ОПЕК+ будет и дальше применять механизм компенсации недосокращенных объемов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Механизм компенсации объемов добычи нефти в случае недостаточного сокращения будет и дальше применяться в качестве нового инструмента мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, его слова приводятся в Twitter министерства.

"Сейчас, как никогда ранее, от нашей коалиции требуется приверженность общему делу, считаю, что механизм компенсации недосокращенных объемов в будущих месяцах является важным нововведением в инструментарии JMMC", - сказал он.

Восемь стран, входящих в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, проводят онлайн заседание, чтобы обсудить первые результаты самого крупного в истории организованного сокращения добычи нефти. В мае соглашение было выполнено на 87%. Однако судьбоносных решений от консультативного органа ждать не стоит. Скорее всего, министры еще раз заверят рынок в том, что в ближайшие месяцы нефтяная сделка будет выполнятся на 100%.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Ирак и Казахстан, впервые проходит в отрыве от основной министерской встречи, которая уже состоялась 6 июня. Тогда страны альянса приняли решение о том, что продолжат сокращать добычу на 9,7 млн б/с еще в течение одного месяца, ведь изначально эта квота распространялась только на май - июнь, а в июле ее предполагалось смягчить до 7,7 млн б/с. Перенести мониторинг было предложено из-за отсутствия в начале июня актуальных данных по объемам добычи в мае.

Источники ТАСС в ОПЕК обратили внимание на то, что в закрытой части министры вполне могут затронуть вопрос не только о ситуации на рынке и ходе соблюдения сделки, но и обменяться позициями по поводу оптимальных уровней добычи в августе, когда по условиям соглашения ограничения смягчаются. Однако решений по этому поводу от завтрашней встречи ждать не стоит, напомнили собеседники ТАСС, ведь таким мандатом обладает только министерская конференция ОПЕК +, в которую входят все 23 страны-участницы.