Производство холодильников "Саратов" возобновится в начале июля

ТАСС, 18 июня. Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) планирует запуск производства холодильников под брендом "Саратов" в начале июля. Об этом сообщил в четверг в ходе пресс-конференции министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

По словам министра, в феврале на предприятии объявили о консервации линии производства холодильников из-за нерентабельности, о сокращении уведомили более 900 человек. После этого предприятие посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в итоге было поручено принять меры для сохранения производства.

"Предлагалась помощь руководству в возобновлении производства своими силами, предлагались арендные отношения, совместный проект с производителями холодильников "Дон", покупка производителями холодильников "Бирюса". Руководство приняло решение восстановить производство холодильников своими силами. Уведомление о сокращении [сотрудников] было отозвано, на сегодняшний день высвобождено чуть более 150 человек из вспомогательных производств, работники основного холодильного производства сохранили свои места. Запуск производства [холодильников] намечен на начало июля", - рассказал министр.

Он отметил, что завод готов был возобновить производство холодильников раньше, однако в регионе были закрыты непродовольственные магазины и, соответственно, снизился спрос на продукцию. По словам Архипова, для повышения рентабельности производства на предприятии оптимизировали производственную линейку, частично сократили вспомогательные службы и оптимизируют логистику.

С 1951 года СЭПО наряду с заводом ЗиЛ одним из первых в СССР начало выпуск бытовых холодильников. Холодильники "Саратов" экспортировались в том числе в Англию и Германию. В 1992-1999 годах холодильники на СЭПО не производились, к этому моменту заводом было выпущено около 15 млн холодильников. Производство возобновилось в 1999 году.