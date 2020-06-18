Кузбасс обогнал Москву, став лидером по выдаче антикризисных кредитов под 2%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Наибольшее число антикризисных кредитов, выданных российскому бизнесу по ставке 2% годовых, приходится на Кемеровскую область, Москву и Московскую область. Об этом сообщил в четверг уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на онлайн-совещании с региональными бизнес-омбудсменами.

"Наибольшее количество выданных кредитов - 1 259 - приходится на Кемеровскую область, это регион по абсолютному показателю смог обойти даже традиционных лидеров - Москву и Московскую область", - сказал он.

Титов уточнил, что всего по данной программе от предпринимателей поступило 96 тыс. обращений на общую сумму 271 млрд рублей. По его словам, эти данные получены от территориальных подразделений Банка России.

Руководитель экспертного центра при федеральном уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович сказала, что программа льготного кредитования под 2% "очень востребована" среди предпринимателей. "Однако фактически удовлетворено пока всего 20 тыс. заявок на сумму 23 млрд рублей. Правительство уже заявило о расширении лимитов по программе до 350 млрд рублей, но и этого, по всей видимости, будет недостаточно", - считает она.

Программа выдачи кредитов под 2% годовых предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям стартовала 1 июня. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны, если 80% - спишут половину.