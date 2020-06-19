Строительство второй ветки метро Екатеринбурга потребует до 90 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге потребуется от 70 до 90 млрд рублей. Об этом в эфире интернет-портала Е1.RU сообщил глава администрации города Александр Высокинский.

"Я думаю, что в этом году и в следующем будем работать над получением федерального финансирования. Безусловно, как только оно поступит, мы сделаем [вторую ветку метро]. Вторая ветка - это 70-90 млрд рублей. Причем если уже входить в проект, то должны быть понятные сроки финансирования - нельзя зайти и строить 20 лет, это будет очень дорого", - сказал он.

В июле прошлого года Высокинский сообщал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. После большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре, где была затронута тема строительства второй ветки метро Екатеринбурга, глава города сказал ТАСС, что власти города уже готовят проект.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году и носил название "Свердловский метрополитен". Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.