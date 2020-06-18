Обучающий VR-симулятор для инженеров ветряных электростанций разработан в Шотландии

ТАСС, 18 июня. Команда молодых исследователей из Каледонского университета в Шотландии разработала игру-симулятор, работающую на основе технологии виртуальной реальности (VR). Она предназначена для обучения инженеров, работающих с ветряными турбинами. Игра симулирует ключевые процессы работы ветрогенераторов и возможные аварийные сценарии, сообщило издание Smart Energy International.

"Для многих организаций не представляется возможным проводить регулярное обучение и аварийный инструктаж для сотрудников непосредственно на самой электростанции. Обучение с помощью симулятора позволяет выработать автоматический навык реагирования, который может спасти сотруднику жизнь в чрезвычайной ситуации, когда человек находится в состоянии паники", - сказал старший преподаватель Каледонского университета Кеннет Лавани.

В ходе проекта исследователи обнаружили, что зачастую техническим специалистам трудно вспомнить точную последовательность необходимых шагов в критической ситуации. Несмотря на пройденное месячное обучение, навык реагирования без регулярного поддержания утрачивается. Тем не менее, ветротехники обязаны проводить плановое техническое обслуживание и ремонт турбин промышленного масштаба, средняя высота которых составляет от 60 до 100 м, на регулярной основе. С момента публикации работы исследователей только в Шотландии после падения с ветряных турбин погибли двое рабочих, а в Великобритании был зафиксирован 81 случай производственной травмы.

Следующим шагом проекта станет подготовка симулятора и его проверка на соответствие стандартам, установленным компаниями SSE, Scottish Power Renewables, RWE и Senvion.