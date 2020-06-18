"Норникель" создаст рыбную ферму и восстановит популяцию рыб после разлива топлива на ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" восстановит популяцию рыб и создаст рыбоинкубационный завод на севере Красноярского края после разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

"Норникель" поможет промысловым хозяйствам вблизи разлива топлива на ТЭЦ-3: на выделенные средства появится фонд помощи коренным малочисленным народам Севера, восстановят популяцию рыб и даже построят рыбоинкубационный завод", - говорится в сообщении. В компании отметили, что один такой завод уже действует в Норильске, он был построен более 30 лет назад.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 679 человек, привлечены 290 единиц техники. Ликвидацией разлива занимаются специалисты Морской спасательной службы, "Норникеля", МЧС России, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.