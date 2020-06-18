Мониторинг ОПЕК+ не будет рекомендовать отменить смягчение ограничений в августе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг не будет рекомендовать странам альянса поддерживать максимальный уровень сокращения добычи нефти после июля. Такой тезис не содержится в проекте решения встречи, с которым ознакомился ТАСС.

Все внимание в документе сосредоточено на важности соблюдения плана по сокращению добычи. Отмечается, что в мае он был выполнен только на 87%. "Достижение 100-процентного соответствия целям всеми участниками соглашения не только справедливо и естественно, но и критически важно для усилий по восстановлению баланса и стабильности на рынке нефти", - говорится в документе.

В нем нет предложений пересмотреть уровни добычи в августе, когда по плану страны альянса должны уже смягчить принятые ограничения и сокращать не 9,7 млн б/с, а 7,7 млн б/c. Изначально максимальная квота по сокращению добычи действовала только для мая - июня, но затем была продлена до конца июля. СМИ сообщали, что ОПЕК+ может рассмотреть эту опцию и для августа.