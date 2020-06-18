Индийские компании готовы реализовать около 20 медицинских проектов в ДФО

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Индийские компании намерены участвовать в создании на Дальнем Востоке медицинских центров и фармацевтических предприятий, часть из них может быть локализована в Приморье. Всего с участием индийских партнеров планируется реализовать около 20 проектов, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Мы видим около 20 проектов в сфере здравоохранения, которые могут быть реализованы с индийскими партнерами. Это проекты по созданию медицинских центров, фармацевтических предприятий, а также проекты по созданию предприятий по выпуску медицинских изделий и оборудования как для нужд Дальнего Востока, так и для экспортных поставок. Также активно прорабатываем возможность локализации производства в Приморье с пулом индийских фармацевтических производителей", - сообщили в АПИ.

В частности, ряд проектов на Дальнем Востоке планирует реализовать "Меданта" - одна из крупнейших частных компаний в сфере здравоохранении Индии. Так, она намерена создать многопрофильный медицинский центр в Бурятии - концепция этого проекта уже согласована. Кроме того, "Меданта" планирует построить центры онкоскрининга в Якутии и госпиталь в Забайкалье.

В АПИ отметили, что из-за ситуации с распространением коронавируса переговоры с инвесторами сейчас проводятся в формате видеоконференций, однако они не остановлены.

Индийское направление является одним из главных в работе АПИ. В 2019 году проводилась серия роуд-шоу, в ходе которых индийским инвесторам представили возможности участия в проектах на Дальнем Востоке. В июне 2019 года в Мумбаи прошла выездная сессия Восточного экономического форума, на которой обсуждалось сотрудничество России и Индии по ряду отраслей. Главным гостем пятого ВЭФ, прошедшего в сентябре прошлого года во Владивостоке, стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.