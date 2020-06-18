Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 8 копеек

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 8 по 14 июня выросли на 8 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 45 рублей за литр, говорится в материалах Росстата.

Так, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 42,55 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 10 копеек - до 46,03 рубля за литр. Стоимость бензина Аи-98 возросла на 2 копейки - до 52,13 рубля, дизельного топлива - на 4 копейки, до 47,78 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 62 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Кызыле - на 2,1% и Махачкале - на 1,2%. Снижение цен было отмечено только в Тюмени - на 0,2%.

В Москве за прошедший период стоимость автомобильного бензина выросла на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 рубля до 44,66 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 рубля до 49,25 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 рубля до 54,83 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,4 рубля до 44,06 рубля, марки Аи-95 - от 44,8 рубля до 47,96 рубля, марки Аи-98 - от 52,8 рубля до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска бензина в РФ с 8 по 14 июня вырос на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 724,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 3,2% и составило 1,368 млн тонн.