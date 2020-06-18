ФАС начала проверку из-за рекордного роста цен на бензин на бирже

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. Ведомство допускает, что возможен сговор на рынке бензина, виновных ждут санкции по антимонопольному или уголовному законодательству. Об этом сказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО "Солид - товарные рынки" и ООО "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством", - подчеркнул он.

ФАС России рекомендовала нефтяным компаниям обеспечить надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже, в том числе путем перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

"В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний. При наличии признаков нарушения будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования", - отметил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

В службе добавили, что уже выдали предостережения вице-президенту НО "Российского топливного союза", президенту НП "Алтайского топливного союза", вице-президенту НО "Российского топливного союза", президенту союза независимых участников рынка "Независимый топливный союз", президенту ООО "Фирма "ТЭС".

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена Аи-95 в среду достигла своего исторического максимума - 56,75 тыс. руб. за тонну, а в четверг установила новый рекорд - 57,31 тыс. руб. за тонну.