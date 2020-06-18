Минэнерго не видит риска роста розничных цен на топливо выше инфляции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка, темпы роста розничных цен на топливо не будут выше инфляции. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках", - сказал он.

Сорокин отметил, что, "несмотря на текущую волатильность цен в оптовом сегменте, риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует".

По его словам, дефицита топлива на рынке РФ в настоящее время нет, производственные планы компаний выполняются. "В частности, только за эту неделю производство автомобильного бензина увеличено на 6,8%, запасы НПЗ и ПНПО начали расти (+6,4% за неделю), при этом продажи на бирже удерживаются на уровне 27-28 тыс. т в сутки, то есть выше утвержденных нормативов реализации", - отметил Сорокин.

При этом среднесуточный объем производства автомобильного бензина в июне 2020 года (за 16 дней) по сравнению с маем уже вырос на +28,7%, а отгрузка на внутренний рынок выросла на +40,9%, при том, что экспорт снизился в 2 раза, добавил он.