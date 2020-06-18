Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня снизились на 0,58%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в четверг снизился на фоне сохраняющейся неопределенности в перспективах восстановления экономики после пандемии. Согласно данным торгов, индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, до 2 724,33 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1230,71 пункта.

Доллар к рублю на 19:15 мск вырос на 0,11%, до 69,818 рубля, евро снизился на 0,11%, до 78,325 рубля. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2%, до $41,35 за баррель.

В четверг фондовый рынок РФ продолжил отступление от локальных максимумов, продажам в российских активах способствовала динамика западных площадок. "В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1%. При этом ситуация на рынке энергоносителей сдержала снижение наших акций", - отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин считает, что причины неуверенности на рынках кроются как в опасениях второй волны пандемии, так и в статистических тревожных сигналах.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Аэрофлота" и "Магнита", упавшие на 3,9% и 2,6% соответственно, лучше рынка сегодня торговались ИТ-компании. "Qiwi прибавила 7% после объявления продажи проекта "Совесть". Продажа убыточного проекта позволяет не только окупить большую часть сделанных инвестиций, но и сосредоточиться на основном бизнесе - это позитивно воспринимается инвесторами. "Яндекс" также прибавляет более 1% вопреки коррекционным настроениям на рынках", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Прогноз на 19 июня

Несмотря на снижение по итогам последних двух сессий, индекс Мосбиржи продолжает удерживать позиции выше уровня поддержки, расположенного на 2 700 пунктах. Снижение индекса ниже данного уровня будет говорить в пользу продолжения негативной динамики, полагает Зварич.

По мнению Александра Бахтина в конце недели участники рынка продолжат определяться с дальнейшим трендом. Базовые настроения завтра будут задавать внешний фон и динамика цен на нефть. Из основных событий эксперт отметил заседание ЦБ по поводу ключевой ставки, где базовым сценарием является ее снижение на 100 б.п., до 4,5%.

По оценкам "БКС Премьер", в пятницу индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 700-2 800 пунктов, курс рубля к доллару - на уровне 69,2-71 рубля.