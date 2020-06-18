Эксперты: от разблокировки Telegram в России выиграют и власти, и сам сервис

С одной стороны, от разблокировки, очевидно, выигрывает сам Telegram - хотя бы за счет того, что теперь в сервис вернутся те, кому пришлось отказаться от него из-за ограничительных мер Роскомнадзора, полагает гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин. "Я не исключаю, что компании и СМИ, а также блогеры присоединятся к числу новых пользователей Telegram, так как он предоставляет широкие возможности для реализации проектов. С другой стороны, не думаю, что их число будет очень велико, ведь основная аудитория уже сформировалась. Но, в любом случае, это будет видно только по итогам 2-3 месяцев", - отметил он.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разблокировка Telegram в России поможет самому сервису не только вновь войти в легальное поле, но и выстраивать более продуктивный диалог с властями, что будет выгодно и тем, и другим. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказали эксперты.

Государству, со своей стороны, возможно, уже невыгодно было оставлять Telegram вне рамок правового поля и экономики рекламной отрасли, учитывая растущую популярность у него как у платформы для заработка, и не иметь правовой возможности влиять на контент и эффективно коммуницировать с аудиторией, считает Ключкин.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, если раньше некоторые пользователи могли "прятаться за спиной Telegram, ощущая полную недоступность для государства", то теперь ситуация может измениться. "Что касается дополнительного импульса для СМИ или блогеров, то здесь я вижу, скорее даже, риски для них. Это позволяет государству начать взаимодействие с сервисом, а следовательно, получать контроль уже не над ним, а над его пользователями, идентифицируя их и вступая с ними в прямые отношения. Но все зависит от очень многих факторов, в том числе и от того, о чем именно и в каких границах были достигнуты договоренности с Павлом Дуровым, чего мы на данный момент не знаем", - пояснил эксперт.

Что же касается причин, побудивших в 2018 году российские власти начать блокировку Telegram, а именно непредоставление сервисом ключей шифрования, то сейчас подобные подходы к регулированию работы интернет-сервисов могут быть уже неактуальны, что в какой-то степени объясняет снятие ограничений, полагает гендиректор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов. Актуальность требований предоставлять ключи шифрования, объясняет он, потеряется в случае, если Telegram сделает настройку архитектуры сервиса на основе блокчейна.

"Судебное решение было принято, когда технология была несколько иной, а за два года они смогли достичь такого технологического развития, что эти подходы стали не актуальны. Это очень правильное решение - вместо того, чтобы поддерживать невыполнимую норму, а она реально невыполнимая, решили от нее полностью отказаться", - резюмировал эксперт.