МЭР разработало изменения в закон об ОЭЗ для улучшения инвестразвития Северного Кавказа

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило пакет предложений по внесению изменений в федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (ОЭЗ), в котором предусмотрены дополнительные меры для инвестиционного развития экономики Северно-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом в четверг ТАСС сообщили в министерстве.

"Минэкономразвития подготовлен пакет предложений по внесению изменений в 116-ФЗ, который регламентирует создание особых экономических зон с префрежимами для бизнеса. В обновленный закон планируется заложить инструменты, наиболее востребованные в Северо-Кавказском федеральном округе, а также дополнительные меры, стимулирующие инвестиционное развитие и снижение "теневого сектора" экономики округа", - сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что макрорегион обладает исключительными конкурентными позициями, среди которых: трансграничное положение, высокий уровень газификации (95,8% при среднем по России 70,1%), высокая доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям в 58%, энергоизбыточность, высокая доля экономически активного населения и уникальные географические и климатические условия.