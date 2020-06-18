МЭР считает ключевыми для развития СКФО снижение барьеров и создание системы преференций

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России выделило четыре системные задачи для развития Северо-Кавказского федерального округа, в их числе - снижение административных барьеров и создание эффективной преференциальной системы. Об этом ТАСС в министерстве.

"Я бы сосредоточился на том, что нужно сделать, чтобы достичь целей развития СКФО, - привели в министерстве слова первого замглавы ведомства Михаила Бабича. - Мы выделяем четыре системные задачи, которые необходимо решить на данном этапе: создание эффективной преференциальной системы, совершенствование инструментов финансовой поддержки институтами развития СКФО, снижение административных барьеров и контрольно-надзорной нагрузки, а также развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов".

В Минэкономразвития обратили внимание, что порядка 78 млрд рублей, которые были выделены регионам Северо-Кавказского федерального округа в течение последних пяти лет на объекты инфраструктуры и проекты развития, не стали стимулом для развития экономики макрорегиона.

"На объекты социальной и инженерной инфраструктуры за прошедшие пять лет выделено 38 млрд рублей (48% от общего объема). Введены 80 объектов, в том числе 20 крупных. На проекты развития - то есть поддержку инвестиционных проектов и развитие туристско-рекреационных ОЭЗ - направлено 40 млрд рублей (52% от объема госпрограммы). Однако эти средства не послужили стимулом для развития экономики", - отметили в министерстве.

Как уточнили в Минэкономразвития, макрорегион характеризуется низким уровнем жизни населения. Безработица в 2,4 раза выше среднероссийской, объем ВРП на душу населения в 2,9 раза ниже, чем в среднем по России, средняя номинальная зарплата в 1,6 раза ниже, а современных предприятий среднего и крупного бизнеса - единицы. "Все субъекты СКФО являются дотационными, а 3 из них высокодотационные", - подчеркнули в ведомстве.

Президент Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.