Минэкономразвития планирует изменить подход КРСК к использованию государственных средств

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает изменить инвестиционную политику Корпорации развития Северного Кавказа - снизить с 95 до 40% долю участия в инвестиционных проектах, а также запустить программу льготного кредитования с субсидированием процентной ставки. Об этом в четверг ТАСС сообщили в министерстве.

"Планируется перезагрузка АО "Корпорация развития Северного Кавказа", деятельность которой в последние годы критиковалась на всех уровнях. Готовятся предложения по изменению инвестиционной политики этого института развития", - сообщили в министерстве.

Планируется изменить подход к использованию государственных средств. Ранее КРСК вкладывала в проекты до 95% средств федерального бюджета на льготных условиях, министерство предлагает уменьшить долю участия до 40%.

Кроме того, предполагается изменить линейку продуктов и упростить административные процедуры. "Займы будут выдаваться не только на инвестиционные цели, а для резидентов ОЭЗ, промпарков и агропарков - на оборотные", - отметили в министерстве.

Минэкономразвития также предлагает запустить совместно с одним из опорных банков программу по льготному кредитованию небольших проектов и субсидировать банку часть процентной ставки.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.