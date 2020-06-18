МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ запустил свой Telegram-канал после решения Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Безусловно, мы воспользуемся возможностями Telegram как платформой для поддержки пользователей специалистами, доставки уведомлений о переводах, платежах и т. п., чат-ботов, рассылки новостей и проведения опросов/голосований. Сегодня мы открыли телеграм-канал Оперштаб ВТБ, где коротко и быстро будет сообщаться о наших сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях в банке и экономике страны", - отмечается в сообщении.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ ведомство снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру. Роскомнадзор также выразил готовность взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".