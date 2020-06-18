Азаров: пандемия не повлияла на темпы строительства Волжского моста в Самарской области

ТАСС, 18 июня. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил в четверг ход возведения моста через Волгу в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай, назвав динамику строительства хорошей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Трасса призвана соединить КНР с Европой через территорию РФ, тем самым сэкономить время перемещения грузов, маршрут пройдет через Самарскую область и будет проложен по мосту через Волгу в обход Тольятти. Власти региона считают, что мост позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Тольятти", резиденты которой смогут за счет сокращения времени в пути увеличить количество поставок. Также власти ожидают увеличение грузовых автоперевозок через регион в целом. Работы на площадке начались в конце 2019 года, завершить строительство моста протяженностью 3,7 км планируется в 2024 году.

"Заданный в начале года темп сегодня соблюдается, и это очень важно. Даже несмотря на ограничения из-за распространения инфекции, с которыми столкнулись и строители, в том числе моста через Волгу, работы ведутся по графику", - приводит пресс-служба слова Азарова.

Сохранения заданного темпа работ, по данным пресс-службы правительства Самарской области, удалось добиться благодаря принятым дополнительным мерам по безопасности и защите коллектива в точном соответствии с рекомендациями санитарных служб. "Это позволяет работать ритмично", - отметил глава региона в ходе выездного совещания с участием руководителей компаний "Мостотрест", "Автобан", "Автодор", представителями хозяйственного партнера и проектно-изыскательских институтов.

Работы идут на обоих берегах реки, отмечается в сообщении. Со стороны села Климовка готово два свайных основания под опоры моста, еще одно - с противоположного берега. Испытания нагрузками проходят сваи и в самом центре русла Волги. По данным пресс-службы, особенность Волжского моста заключается в длине пролетов: она превышает 100 метров у всех элементов, кроме одного. Глубина Волги в месте возведения объекта, по сведениям специалистов, составляет 36 метров - это в четыре раза глубже, чем при строительстве Крымского моста.

Сейчас на объекте задействовано более 750 мостовиков-строителей, привлекаются специалисты из Самарского региона. "Тысяча людей из Сызрани, Тольятти, Шигонского и Ставропольского района будут привлекаться для реализации этого масштабного проекта, самого крупного проекта государственно-частного партнерства в нашей стране. У нас загружены предприятия Сызрани, Тольятти. Очень важно, что интеграция в проект компаний Самарской области со временем продолжит увеличиваться", - цитирует губернатора пресс-служба.

Характеристики объекта

Протяженность моста составит 3,7 км. В общей сложности вместе с подъездными путями будет построено порядка 100 километров дороги, которые будут включать в себя 37 искусственных сооружений, три транспортные развязки. Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону.

Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации. По предварительным прогнозам, за сутки через этот участок международного транспортного коридора будет проходить минимум 60 тысяч машин.