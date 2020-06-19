МЭР предлагает отказаться от прямой господдержки инвестпроектов на Северном Кавказе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует прекратить прямую поддержку инвестиционных проектов за счет госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а вместо этого финансировать создание инфраструктуры. Об этом в четверг сообщили ТАСС в министерстве.

"Что же касается развития инфраструктуры СКФО, то предлагается прекратить поддержку из госпрограммы инвестпроектов напрямую. При этом за счет средств программы предлагается "расшивать" узкие места для инвесторов - подведение инфраструктуры "последней мили" к промплощадкам инвестпроектов - дороги, сети", - сообщили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.