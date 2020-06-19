Комитет ОПЕК+ добился от "проштрафившихся" стран четких планов сокращения добычи

ТАСС, 19 июня. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ посвятили всю встречу в четверг вопросу соблюдения дисциплины в альянсе. Саудовская Аравия настояла на том, чтобы пять стран - участниц соглашения о сокращении добычи нефти, не выполнивших договоренности в мае, представили четкий план компенсации. Таких графиков на встрече удалось добиться только от Ирака и Казахстана, остальные должны представить их до 22 июня.

В состав мониторингового комитета ОПЕК+ входят восемь из 23 стран, участвующих в соглашении. Это сопредседатели комитета - Россия и Саудовская Аравия, а также Алжир, Венесуэла, Ирак, Казахстан, Кувейт и ОАЭ. Комитет, который собирается раз в месяц, следит за темпами сокращения добычи и выполнением квот, анализирует ситуацию на рынке и при необходимости может дать рекомендации по действиям альянса на нефтяном рынке.

В этот раз почти все 3,5 часа онлайн-совещания были посвящены вопросу дисциплины. Сделка по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки начала действовать в мае. В таком объеме ОПЕК+ будет урезать производство сырья до конца июля. С августа ограничения будут ослаблены, и до конца года сокращать нужно будет только 7,7 млн.

Однако в мае этот план выполнялся только на 87%, так как не все страны полностью выполняли свои обязательства. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Таким образом, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения сделки.

Сокращение в рассрочку

Отставание от обещанных темпов сокращения добычи в ОПЕК + случалось и в предыдущие три года существования альянса. Но при кратно меньших объемах ограничений производства это мало влияло на общий показатель, тем более что Саудовская Аравия как лидер ОПЕК обычно значительно перевыполняла свои обязательства, подавая пример. Таким образом, план по сокращению добычи альянсом в целом часто был реализован более чем на 100%.