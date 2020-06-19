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Пандемия коронавируса нового типа

Все 50 штатов США возобновляют работу предприятий

Власти на местах постепенно отменяют ограничения, введенные из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Все 50 штатов США приступили к реализации планов возобновления работы предприятий, которая была приостановлена в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая на заводе по производству металлоконструкций в штате Мичиган. Трансляцию вела телекомпания C-SPAN.

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"Каждый штат нашей страны снова открылся. И три четверти малых и средних предприятий теперь возобновят свою работу", - заявил Пенс. Он назвал данное событие "началом возвращения к величию". "Каждый божий день приближает нас к тому моменту, когда коронавирус станет достоянием прошлого", - добавил вице-президент, обращаясь к руководству штата и около 250 приглашенных человек.

Пенс и другие официальные лица выступали без масок, рекомендованных к ношению федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Как уточняет пресс-пул Белого дома, собравшиеся слушали ораторов, сидя на стульях, расставленных на положенной безопасной дистанции друг от друга.

Власти на местах постепенно отменяют санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за коронавируса. Данный процесс находится на разной стадии в штатах страны в зависимости от числа случаев заражения, госпитализаций, тестов и летальных исходов. Например, в штате Нью-Йорк в четверг объявлен второй этап ослабления ограничений: ресторанам разрешено обслуживать посетителей за столиками на открытом воздухе, возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, за исключением маникюрных и массажных кабинетов, число работников в офисах может быть доведено до половины от обычной численности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2,17 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 118 тыс. человек.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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