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Врио главы Коми предложил мораторий на расторжение договоров аренды леса из-за неуплаты

Владимир Уйба также предложил утвердить механизм отсрочки платежей по договорам аренды лесных участков сроком до шести месяцев

ТАСС, 19 июня. Врио главы Коми Владимир Уйба предложил ввести временный запрет на расторжение договоров аренды лесных участков до конца 2020 года из-за задержек оплаты. В своем видеообращении к жителям республики, размещенном на странице региона в "ВКонтакте", он отметил, что его инициативу поддержали на заседании рабочей группы Госсовета РФ под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

"Я предложил ввести на федеральном уровне мораторий на расторжение договоров аренды лесных участков в связи с несвоевременным внесением арендной платы, а также мораторий на начисление соответствующих неустоек и пеней: этот мораторий продлить до 31 декабря 2020 года. Также предложил утвердить механизм отсрочки платежей по договорам аренды лесных участков сроком до шести месяцев. Инициатива была одобрена, и сейчас мы все это оформим документально и запустим в работу", - сказал Уйба.

Лесозаготовители Коми несут финансовые потери в связи со сложной ситуацией на рынке производства и экспорта пиломатериалов, пояснил он. Арендаторы не могут вовремя внести плату за лесные делянки, что приводит к расторжению договоров и последующему увольнению сотрудников. "Конечно, это непростая ситуация, [она] ведет к росту социальной напряженности", - отметил Уйба, поясняя причины необходимости моратория.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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