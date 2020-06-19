Врио главы Коми предложил мораторий на расторжение договоров аренды леса из-за неуплаты

ТАСС, 19 июня. Врио главы Коми Владимир Уйба предложил ввести временный запрет на расторжение договоров аренды лесных участков до конца 2020 года из-за задержек оплаты. В своем видеообращении к жителям республики, размещенном на странице региона в "ВКонтакте", он отметил, что его инициативу поддержали на заседании рабочей группы Госсовета РФ под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

"Я предложил ввести на федеральном уровне мораторий на расторжение договоров аренды лесных участков в связи с несвоевременным внесением арендной платы, а также мораторий на начисление соответствующих неустоек и пеней: этот мораторий продлить до 31 декабря 2020 года. Также предложил утвердить механизм отсрочки платежей по договорам аренды лесных участков сроком до шести месяцев. Инициатива была одобрена, и сейчас мы все это оформим документально и запустим в работу", - сказал Уйба.

Лесозаготовители Коми несут финансовые потери в связи со сложной ситуацией на рынке производства и экспорта пиломатериалов, пояснил он. Арендаторы не могут вовремя внести плату за лесные делянки, что приводит к расторжению договоров и последующему увольнению сотрудников. "Конечно, это непростая ситуация, [она] ведет к росту социальной напряженности", - отметил Уйба, поясняя причины необходимости моратория.